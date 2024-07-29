أحمد موسى مشيدا بوزير الصحة: لم ألجأ إليه في أمر يخص الناس إلا وتدخل فورا

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجهود الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال جولته اليوم بمستشفيات بني سويف، قائلاً: «شايف شغله كويس وبيلف ويتابع بنفسه وبيحل مشاكل المرضى اللي بتقابله».

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن وزير الصحة وجه خلال جولته اليوم، بتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير مستشفى ناصر المركزي بمحافظة بني سويف، ووضع لوحة استرشادية بالمشروع لتوعية المواطنين بمشروع التطوير.

وأشار إلى أن الوزير أكد أيضًا على أهمية دعم وتطوير الخدمات المقدمة بمستشفى بني سويف التخصصي، حيث يخدم عددا كبيرا من المواطنين، بطاقة استيعابية 317 سريرا، تشمل 58 سرير رعاية مركزة ومتوسطة.

كما أشاد أحمد موسى، بالمتابعة الفورية لوزير الصحة للمشكلات التي تواجه بعض المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، قائلاً: «لم ألجأ إليه في أمر يخص الناس إلا وتدخل على الفور».

واستكمل موسى: «هناك نقص في الأنسولين حاليًا في الصيدليات، وناس كتير بتقابلني وتبعتلي رسائل بسبب إنهم مش لاقيين الأنسولين، وفي رسائل بتجيلي على البيت بسبب الأزمة دي».

وناشد وزير الصحة بسرعة التدخل لحل تلك الأزمة وتوفير الأنسولين بكميات كبيرة للمواطنين المرضى.



