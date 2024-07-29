القضاء الألماني ينتظر إعادة قاتل فار بعد القبض عليه في مولدوفا

ينتظر القضاء الألماني إعادة قاتل مدان فار من ألمانيا بعد القبض في مولدوفا بجنوب شرق أوروبا.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام المختص بالقضية في بفورتسهايم ردا على استفسار: "لا يوجد حاليا أي سبب للشك في تسليم المجرم من قبل جمهورية مولدوفا".

وذكر المتحدث أنه سيتم تقديم طلب تسليم رسمي، والذي سيتعين البت فيه في مولدوفا.

وقال المدعي العام هنريك بلاسيس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سنقوم بإعداد طلب بذلك وإرساله إلى وزارة العدل الاتحادية عبر وزارة العدل المحلية في بادن-فورتمبرج".

وعقب 9 أشهر من هروبه من السجن خلال نزهة تحت الإشراف خارج السجن، تم اعتقال قاتل مدان في ألمانيا في العاصمة المولدوفية تشيسيناو، حسبما أعلن مسئولو إنفاذ القانون في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية أمس الأحد.

وكان الرجل الألماني-الكازاخي (44 عاما) يقضى عقوبة السجن مدى الحياة في سجن بروخزال بالقرب من مدينة كارلسروه، عندما تمكن من الهرب من اثنين من ضباط السجن في أكتوبر الماضي. وتمكن السجين من الهروب أثناء نزهة تحت الإشراف عند إحدى البحيرات. وفر السجين إلى غابة مجاورة بعد أن التقى بزوجته وأطفاله. وتم العثور على سوار الكاحل الإلكتروني الذي كان يرتديه بعد وقت قصير في بلدة جيرمرشيم القريبة.