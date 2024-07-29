مفتي روسيا يمنح وزير الأوقاف وسام الفخر تقديرا لجهوده في توطيد التعاون بين موسكو والقاهرة

منح المفتي الشيخ راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في ختام فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الديني الخامس "طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى"، المنعقد في مدينة كازان بروسيا، وسام الفخر؛ تقديرا لجهوده الكبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية الروسية المصرية.

كما أكد مفتي روسيا، أن وزير الأوقاف المصري، عمل على توطيد أواصر التعاون الثنائي والارتقاء إلى أفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالح الشعبين، ولدوره البارز في مد جسور التواصل بين الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية في مصر بما في ذلك وزارة الأوقاف الرائدة والعمل على فتح آفاق واسعة من التعاون والعمل المشترك في المجالات العلمية والدينية والإنسانية؛ لدفع العلاقات الثنائية إلى مزيد من التطور والنمو المستمر على الأصعدة والمستويات كافة.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد شارك في المؤتمر الخامس طريق الحرير الروحي وأهمية القيم الدينية بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية، في أول زيارة رسمية له خارج البلاد منذ توليه الوزارة، وألقى كلمة في حفل الافتتاح، والتقى بعدة وفود من كل الدول على هامش المؤتمر.