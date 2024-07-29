 الرئيس الصيني: مستعدون لتعزيز التعاون مع إيطاليا في الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية - بوابة الشروق
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الرئيس الصيني: مستعدون لتعزيز التعاون مع إيطاليا في الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية

شي جين بينج
شي جين بينج
د ب أ
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 5:35 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 5:35 م

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، خلال اجتماعهما، إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع إيطاليا في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والابتكار، بحسب ما ذكره تلفزيون الصين المركزي.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الاثنين عن شي القول إن الصين مستعدة أيضا لاستكشاف أوجه التعاون مع إيطاليا في مجال الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية.

وأوضح شي أن الصين تأمل في أن تتمكن إيطاليا من توفير بيئة عمل عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية.

وأعرب شي عن أمله في أن تتمكن إيطاليا من القيام بدور في تعزيز الاتصالات بين الصين وأوروبا.


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