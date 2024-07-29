مخاوف من إصابة نحو 100 شخص بعد خروح 8 عربات لقطار عن القضبان بروسيا

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أعلنت شركة خطوط السكك الحديدية الروسية اليوم الاثنين، عن خروج ثمان عربات بقطار عن القضبان كان يسير في منطقة فولجوجراد بجنوب روسيا.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع عندما حاول سائق شاحنة عبور نقطة عبور على خط السكة الحديد، ما أسفر عن اصطدام الشاحنة بالقطار.

وأفادت وسائل إعلام روسية بإصابة 100 شخص، ولكن لم يرد تأكيد رسمي فوري.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي العربات المنقلبة في منطقة غير مأهولة بالسكان.

ويتردد أن القطار، الذي كان متجها من كازان عاصمة جمهورية تاتارستان الروسية، إلى ادلر في البحر الأسود، كان يقل 800 راكب.