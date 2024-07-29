البحيرة: ضبط 5000 لتر مواد بترولية و460 أسطوانة غاز في الدلنجات

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، اليوم، حملة برئاسة مصطفى غريب، مأمور الضبط القضائي، استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من إدارة التجارة الداخلية بشأن شن حملات بمدينة الدلنجات، والتي أسفرت عن الآتي:

ضبط 3000 لتر سولار بأحد المخازن غير المرخصة، وذلك لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 1500 لتر بنزين 92 بأحد المخازن غير المرخصة، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق بيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط 1000 لتر بنزين 80 بأحد المخازن غير المرخصة، وذلك لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملة من ضبط 230 أسطوانة بوتاجاز منزلية على إحدى السيارات، تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى تصرف صاحب المستودع في نفس الكمية.

وتم ضبط سيارة ربع نقل محملة بطن أسمدة مدعمة غير قابلة للتداول في الأسواق والمحظور بيعه، قبل بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وتستمر الحملات.