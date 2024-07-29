 التضامن: لا صحة لإغلاق مكاتب التأهيل لذوي الإعاقة بالشرقية - بوابة الشروق
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التضامن: لا صحة لإغلاق مكاتب التأهيل لذوي الإعاقة بالشرقية

‎آية عامر
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 12:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 12:00 ص

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي ردًا على ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غلق مكاتب التأهيل بمحافظة الشرقية، أنه لا صحة لما يتردد بشأن إغلاق مكاتب التأهيل بمحافظة الشرقية.

‎وأوضحت أن عدد مكاتب التأهيل بمحافظة الشرقية يبلغ نحو 18 مكتبًا، حيث يتم إدارتها من خلال جمعية التأهيل الاجتماعي بالمحافظة، مشيرة إلى أنه في ضوء ما تم رصده من تقارير لجان المتابعة سيتم إحالة عدد من المسئولين إلى التحقيق.

‎وأكدت أنه سيتم العمل على دمج عدد من مكاتب التأهيل بمحافظة الشرقية، للأشخاص ذوي الإعاقة، بما لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها المكاتب للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حوكمة منظومة الخدمات المتكاملة، نظرًا لما تلاحظ من ضعف إنتاج عدد من هذه المكاتب، ووجود عدد من المكاتب في نفس المبني أو بجوار بعضها البعض، وفق ما أفاد به الرأي الفني لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية.

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