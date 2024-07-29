وزير الداخلية الفرنسي: تم اعتقال العشرات لرغبتهم في تعطيل أولمبياد باريس

صرح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الاثنين، بأن عشرات الأشخاص تم اعتقالهم في فرنسا، لرغبتهم في تعطيل دورة الألعاب الأولمبية.

وقال دارمانين لمحطة "فرانس 2" التلفزيونية، إن قوات الأمن اعتقلت ما يقرب من 50 شخصا، مشيرا إلى أنهم كانوا يريدون القيام بـ "أعمال تخريبية، أو احتجاجات متطرفة" خلال إقامة المنافسات الأولمبية الأولى، إلا أن السلطات حالت دون ذلك.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أنه تم اعتقال 45 فردا من أعضاء حركة "إكستنكشن ريبيليون" الراديكالية المعنية بالبيئة، حيث كانوا يخططون للقيام بأعمال احتجاجية ضد العواقب الاجتماعية والبيئية للألعاب الأولمبية.

فيما أفادت صحيفة "لو فيجارو" باعتقال ناشط يساري متطرف أمس الأحد في منطقة أويسل، الواقعة على بعد نحو 121 كيلومترا شمال غرب باريس.