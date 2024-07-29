 وزراء خارجية أربع دول يشددون مواقفهم تجاه الأنشطة العسكرية الصينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزراء خارجية أربع دول يشددون مواقفهم تجاه الأنشطة العسكرية الصينية

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 8:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 8:41 ص

يعتزم وزراء خارجية اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند تبني موقف أكثر تشددا تجاه تزايد النفوذ العسكري الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال اجتماعهم المقرر في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن المجموعة الرباعية تعقد المحادثات في طوكيو وسط انتقادات لبكين بسبب عسكرة بحر الصين الجنوبي من خلال بناء جزر صناعية مجهزة ببنية تحتية عسكرية.

ووفقا لمسؤول حكومي ياباني فإنه من المرجح أن يصدر وزراء خارجية اليابان يوكي كاميكاوا والولايات المتحدة أنتوني بلينكن وأستراليا بيني وونج، والهند سوبرامانيام جايشانكار بيانا مشتركا عقب المحادثات.


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