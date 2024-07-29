مجلس الوزراء الإسرائيلي يفوض نتنياهو وجالانت لاتخاذ قرار الرد على هجوم الجولان

قال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتمع ليل الأحد لمناقشة إجراءات الرد ضد حزب الله بعد الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت وأسفر عن مقتل 12 شابا في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

يأتي ذلك على الرغم من الدعوات الدولية لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن بيان صدر عقب الاجتماع، فقد منح مجلس الوزراء الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت تفويضا "لاتخاذ قرار بشأن طريقة الرد على حزب الله وتوقيته". ولم يحدد البيان كيف سترد إسرائيل على الهجوم.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أجرى نتنياهو تقييما أمنيا مع كبار المسؤولين الأمنيين في قاعدة كيرياه العسكرية في تل أبيب، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

واستعرض نتنياهو الخيارات المحتملة للرد على حزب الله، الجماعة اللبنانية التي تحملها إسرائيل مسؤولية الهجوم الصاروخي.

وكان 12 طفلا وشابا تتراوح أعمارهم بين 10 و20 عاما، قد لقوا حفتهم في هجوم صاروخي، أمس السبت، استهدف ملعبا لكرة القدم في بلدة مجدل شمس الدرزية في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقالت إسرائيل إن حزب الله هو الذي نفذ الهجوم وتوعدت بالرد. ونفى حزب الله أي علاقة له بالهجوم.