الشرطة الألمانية: حريق متعمد يلحق أضرارا بخط السكك الحديدية بين هامبورج وبريمن

ذكرت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، أن حريقا متعمدا ألحق أضرارا بخط السكك الحديدية بين هامبورج وبريمن، دون أن يسفر عن وقوع مصابين.

وأوضحت الشرطة أنه في وقت مبكر صباح اليوم، أشعل مجهولون النار بشكل متعمد في أحد الكابلات داخل منشآة للسكك الحديدية قرب منطقة برجربارك في مدينة بريمن باستخدام مادة قابلة للاشتعال.

وتجري أجهزة الأمن في الولاية تحقيقا لتحديد ما إذا كانت الجريمة ذات دوافع سياسية.

وعند وقوع الحريق، لم تتمكن القطارات فائقة السرعة من ولايتي شمال الراين فيستفاليا وهامبورج بغرب البلاد من التوجه عبر محطة قطارات بريمن الرئيسية. وفي وقت لاحق، استطاعت القطارات المتجهة إلى ولاية شمال الراين فيستفاليا المرور مع بعض التأخير في المواعيد، حسبما ذكر متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان.

وأشارت الشركة إلى استمرار تحويل القطارات السريعة القادمة من جنوب غرب البلاد إلى هامبورج خلال فترة بعض الظهر، مضيفة أن اضطراب الخدمة قد يستمر حتى المساء.

كما تأثرت أيضا بالحريق القطارات الإقليمية التي تسير على خط السكك الحديدية بين هامبورج وبريمن.