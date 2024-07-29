وزير السياحة الأردني: اتفقنا مع الخطوط الملكية لتسيير خط مباشر بين عمان وموسكو

قال وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي إن العمل جار لتوقيع اتفاقية مع الملكية الأردنية لدعم طيران عمان - العقبة وبعض الخطوط المباشرة المهمة كخط عمان - موسكو.



وأضاف القيسي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الاتصال الحكومي: "نحن ندعم الطيران منخفض التكاليف والطيران العارض لفتح خطوط مباشرة ما بين عواصم العالم وما بين عمان والعقبة".

وتابع الوزير قائلا: "سنوقع اتفاقية مع الملكية الأردنية لدعمها بمبلغ معين لدعم خط عمان العقبة ولدعم بعض الخطوط في بعض العواصم التي تهمنا كوزارة سياحة ومن بين هذه العواصم العاصمة الروسية موسكو".

وأردف قائلا: "اتفقنا مع الملكية الأردنية لتسيير خط مباشر ما بين عمان وموسكو أو استئناف الرحلات المباشرة ما بين العاصمة الأردنية والعاصمة الروسية.

وصرح بأنه يأمل أن يبدأ تسيير خط بين عمان - موسكو في شهر أكتوبر المقبل.

وكان القيسي قد قال في تصريح سابق لقناة "المملكة" إن الوزارة ستفتح السوق الروسي إلى الأردن وسيجري تذليل العقبات المتعلقة بتأمين الطيران، مؤكدا أنه "لا معيقات سياسية بهذا الخصوص".