رئيس حزب القوات اللبنانية: ممارسات فريق الممانعة تضع لبنان في موقف خطير

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن "ممارسات فريق الممانعة تعيق تحقيق العدالة وتضع لبنان في موقف خطير".

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن جعجع قوله، خلال كلمة مصورة في عشاء سنوي أقامه الحزب، إن الوضع الحالي في الجنوب "مشابه للوضع الذي واجهته البلاد عقب انفجار مرفأ بيروت".

وأوضح أن "الحكومة لم تتخذ قرارا بالحرب الدائرة في الجنوب، وأن هناك بعض الأطراف التي تتصرف خارج الأطر الشرعية والقانونية وبتفرد من دون مشاركة بقية اللبنانيين في اتخاذ القرارات".

وقال جعجع: "ليس هناك من أسباب لبنانية موجبة لهذه الحرب. وفي هذا الإطار لا يزايد أحد على الآخرين بالقضية الفلسطينية، فهي القضية الأولى في ما يتعلق بنا جميعا".

وأوضح أن "القضية الفلسطينية بحاجة لتفكير أعمق وطرق أفضل، وقبل كل شيء صدق تجاه هذه القضية وليس أن تستعمل لغايات ومرام أخرى مختلفة تماما عن جوهر هذه القضية".

وأشار إلى أن "بعض النواب تقدموا بعريضة إلى رئيس مجلس النواب من أجل دعوة لجلسة لمناقشة الحكومة بشأن ما يحدث في الجنوب، ولكن الدلائل تشير إلى أن طلبهم سيقابل بالرفض".