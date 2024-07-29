جنبلاط يرد على الادعاء الإسرائيلي بأن حزب الله أطلق الصاروخ على مجدل شمس

صرح الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط اليوم الأحد، بأن الادعاءات الإسرائيلية بأن "حزب الله" هو المسؤول عن حادثة مجدل شمس كاذبة.



وأضاف جنبلاط أن "بلدة مجدل شمس عربية وأغلب سكانها رفضوا الجنسية الإسرائيلية، وإسرائيل تهاجم وتقتل وتدمر في كل لحظة في لبنان، وحان الوقت لأن تفهم إسرائيل أنها لن تستطيع القضاء على روح المقاومة".





وتابع جنبلاط: "نعول على جهود الرئيس بري في التوصل مع المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق نار جدي بجنوب لبنان وحزب الله هو مقاومة لبنانية وجزء من لبنان".

وأشار إلى أن "هوكشتاين قال إن إسرائيل ستقوم بعملية واسعة وأذكره بأنه وسيط وليس ناقلا لتهديدات إسرائيل".

يأتي هذا فيما حذر وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب من أن شن إسرائيل أي هجوم كبير سيؤدي إلى حرب إقليمية، وذلك في أعقاب مقتل 12 شخصا إثر سقوط صاروخ في مجدل شمس، اتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاقه.

وبينما وجهت إسرائيل الاتهام لحزب الله اللبناني بالمسؤولية عن الحادث متوعدة بالرد، زار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي مجدل شمس ليل أمس، كاشفا أن الصاروخ الذي سقط في مجدل شمس من نوع "فلق 1" برأس حربي يزن 53 كيلوغراما.

وقال موقع "واينت" إن هذا النوع من الصواريخ لا يملكه سوى "حزب الله" ومصدره إيران. كما زار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مجدل شمس صباح الأحد، محملا حزب الله مسؤولية الحادث ومهددا بتدفيعه الثمن.

وكان "حزب الله" قد أكد يوم السبت في بيان، أن لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، ونفى مسؤوليته عن الحادثة.