صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 39 ألفا و363 شهيدا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ297 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و363 شهيدًا، و90 ألفًا و923 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

كما أحرقت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ونسفت أخرى في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات مُسّيرة الرصاص في شارعي الصناعة والمغربي جنوب مدينة غزة.