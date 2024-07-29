محافظ القليوبية يبحث مع سفير أذربيجان التعاون المشترك

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، السفير الدكتور إلخان بلوخوف سفير دولة أذربيجان بمصر وذلك في إطار العلاقات المصرية الأذربيجانية والتآخي بين محافظة القليوبية ومحافظة أبشرون الأذربيجانية .

وناقش الطرفان خلالها توطيد العلاقات وتبادل الأنشطة الثقافية والإقتصادية بين البلدين وذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسً الجمهورية بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية/ الأذرية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات،

وأعرب محافظ القليوبية، عن سعادته بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة وسفارة اذربيجان وذلك فى اطار اتفاقية التاخي بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية لاسيما جهود السفير، ودعمه المستمر في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكدا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة.

وأشار المحافظ، الى وجود إهتمام كبير بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية لتكون جاهزة في أي وقت لاستقبال الزائرين وتحرص المحافظة علي المشاركة في جميع آحتفالات السفارة الاذربيجانية سواء في المحافظة أو خارجها كما تهتم المحافظة بتطوير مدرسة مهربان عليفيا بالعبور حيث يتم تدريس اللغة الآذرية بها وقد أبدي السيد السفير استعداده لدراسة عمل رحلات لبعض الطلاب والمدرسين لزيارة دولة أذربيجان للتعريف بالمعالم السياحية كجانب من تبادل الأنشطة الثقافية والتعليمية بين البلدين.

وأعرب سفير أذربيجان، عن سعادته بحسن إستقباله والوفد المرافق له على أرض القليوبية مقدما للسيد المحافظ الدعوة لزيارة دولة أذربيجان في زيارة رسمية مشيدا بالانجازات الكبيرة التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية خاصة في قطاع الطرق وانشاء شبكة طرق قومية لتسهيل حركة المواصلات مشيرا أن العلاقات بين دولة مصر ودولة أذربيجان علاقات تاريخيه تمتد إلى 1994 منذ أن بدأ الزعيم الراحل حيدر علييف يجوب البلاد لتوطيد العلاقات، حيث بدأ بمصر وتم التآخي بين العديد من محافظات أذربيجان.