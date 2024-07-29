وكيل وزارة الشباب بالقليوبية: استمرار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للشباب وتنويع الأنشطة

أكد الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للشباب وتنويع الأنشطة بما يعزز قدراتهم ويشجعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع. كما تحدث عن أهمية دور مديري الإدارات والمتابعين للإدارات الفرعية في تكثيف المتابعات اليومية لمديري الإدارات الفرعية لمراكز الشباب، للوقوف على سير العمل وحل المشاكل التي تواجههم.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بمديري الإدارات بالمديرية والإدارات الفرعية، بحضور الدكتور محمد عبدالمؤمن، وكيل المديرية لشؤون الرياضة، ومحمود شعبان، معاون المدير العام لشؤون الرياضة، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمديرية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

بدأ الاجتماع بتقديم التهنئة للدكتور محمود الصبروط لندبه إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، متمنيًا له التوفيق في مهامه القادمة، كما وجه الشكر والتقدير للسادة مديري الإدارات.

ثم تطرق الاجتماع إلى ضرورة التدقيق ومراجعة الخطة الموحدة بمراكز الشباب والتأكد من تنفيذها، ومراجعة سداد إيجارات المنشآت وعقودها، ومتابعة مديرو الإدارات الفرعية والمتابعين للإدارات بشكل دوري أسبوعيًا، وضرورة تسجيل الملاحظات في دفتر الملاحظات بالمركز.

وأشار أيضًا إلى أن هاني حجاج سيتولى دور التميز بمديرية الشباب والرياضة بتقديم تقرير إنجاز لكل إدارة كل ثلاثة أشهر لعمل تكريم ربع سنوي للإدارات المتميزة. كما أشار إلى إعداد مقترح كل شهر بمشروع خارج الخطة، مؤكدًا أن روح الزمالة والدعم المتبادل يجب أن تكون الدافع وراء الأداء المتميز الذي تطمح إليه المديرية في خدمة الشباب والمجتمع.

كما شدد على متابعة توافر عوامل الأمن والسلامة، والتأكد من سلامة كافة التوصيلات الكهربائية، وتنفيذ خطة الدولة لترشيد الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتأكيد على وجود الإسعافات الأولية وطفايات الحريق لضمان سلامة المترددين من أعضاء مراكز الشباب، والالتزام بمواعيد فتح وغلق مراكز الشباب طبقًا لمواعيد الوزارة.



