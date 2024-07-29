مصنع عراقي يعلن إنتاج دواء لسرطان الثدي ويمنح شركة أوربية تصنيعه

منحت شركة المصنع العراقي للمواد الصيدلانية، امتيازا لشركة فارما كير الأوروبية، لتصنيع دواء للحالات المصابة بسرطان الثدي، وهي المرة الأولى التي تمنح فيها شركة دوائية عراقية امتيازا للتصنيع الدوائي لجهة أوروبية.

وقالت الشركة، في بيان صدر بدبي اليوم الإثنين، إنها منحت الامتياز للشركة الأوروبية لإنتاج دواء بالبوسيكلي، موضحة أن الدواء مسجل في وزارة الصحة العراقية.

وقال وائل لؤي ميرزا المدير التنفيذي للعمليات في الشركة، إن "الدواء ثبتت فعاليته في علاج سرطان الثدي"، موضحا أن "شركات الدواء العراقية كانت تحصل سابقا على امتياز تصنيع بعض الأدوية من أوروبا، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منح مصنع أوروبي امتياز تصنيع دواء منتج في العراق".

وأضاف: "يعكس إنتاج هذا الدواء تميز صناعة الدواء العراقية بفضل الدعم اللامحدود من مجلس الوزراء العراقي ووزارة الصحة العراقية، وحرصه على دعم صناعة الدواء وفق أفضل المعايير العالمية"، مشيرا إلى أن "إنتاج هذا الدواء يأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي في دعم مشروع توطين الصناعة الدوائية".

وذكر أن إنتاج دواء بالبوسيكليب يتم وفق الضوابط الموضوعة من قبل وزارة الصحة، لضمان فعالية المنتجات الدوائية المصنعة داخل العراق.

وأشار إلى أن المصنع بدأ في إنتاج أدوية علاج أمراض السرطان عام 2022 بمواصفات عالمية ووفق آلية متقدمة في الإنتاج، معلنا أن المصنع يعمل حاليا على إنتاج 32 مادة دوائية جديدة لمصابي أمراض السرطان استعدادا لتسجيلها وإنتاجها خلال السنوات القليلة المقبلة.