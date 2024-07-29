زعيم كوريا الشمالية يقود عملية إنقاذ لسكان مناطق متضررة من الفيضانات

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون المناطق المتضررة من الفيضانات بالقرب من نهر أمنوك وقاد عملية لإنقاذ حوالي 5 آلاف من السكان المعزولين باستخدام المروحيات العسكرية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن كيم زار المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في مدينة سينويجو وبلدة أويجو بإقليم شمال فيونجان يوم امس الأحد، بعد هطول أمطار غزيرة قياسية على الحدود الشمالية لكوريا الشمالية.

وتقول وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية معرضة للفيضانات والأمطار الغزيرة بسبب سوء الري وإزالة الغابات .

وذكرت الوكالة المركزية أن أكثر من 5 آلاف شخص تم عزلهم في المناطق المعرضة للفيضانات في المدينة الحدودية الشمالية والبلدة، حيث ارتفع منسوب المياه في نهر أمنوك، المعروف أيضا باسم نهر يالو، إلى مستوى خطير.

ووفقا لتعليمات كيم، حشدت القوات الجوية طائراتها المروحية التي يبلغ عددها عشر طائرات للقيام بأكثر من 20 جولة من الرحلات المكوكية لإنقاذ السكان.

وقالت الوكالة إن زعيم البلاد "شدد مرارا على ضرورة إنقاذ الجميع. كما حرص على إعادة تنظيم رحلات الاستطلاع عدة مرات حتى في المناطق التي اكتملت فيها عملية الإنقاذ".

كما انتقد كيم المسؤولين لفشلهم في منع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة الأخيرة حتى عندما أمر باتخاذ إجراءات شاملة للتعامل مع الكوارث الطبيعية.

وأشار كيم إلى أن ما لا ينبغي التغاضي عنه بعد الآن هو مجرد الموقف غير المسؤول وغير العسكري لجهاز الأمن العام المسؤول عن ضمان حياة الناس وأمنهم بشكل كامل.

وعقدت كوريا الشمالية اجتماعا للاستجابة للأزمة في 22 يوليو لمناقشة التدابير الرامية إلى تقليل الأضرار التي يمكن أن تسببها الكوارث الطبيعية للمحاصيل والمنتجات الزراعية الأخرى.

وحدد كيم بعض المناطق على طول نهر أمنوك في أقاليم شمال فيونجان وجاجانج وريانجانج على أنها "مناطق طوارئ كوارث ذات مستوى خاص"، ووجه الوكالات ذات الصلة ببذل جهود شاملة لمنع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة المحتملة والتركيز على أعمال التعافي.