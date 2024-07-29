بوتين يهنئ مادورو على فوزه برئاسة فنزويلا لفترة ثالثة

هنأ الرئيس الروسي فلادمير بوتين، نظيره الفنزويلي نيكولاس مادور، على فوزه بفترة رئاسة ثالثة في الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت أمس الأحد.

وأعرب بوتين في خطاب نشره الكرملين " عن خالص تهانيه".

وقال بوتين: "العلاقات الروسية-الفنزويلية تتميز بالشراكة الاستراتيجية. أنا أثق أن أعمالكم كرئيس للدولة سوف تستمر في تمكين التطور التقدمي في جميع الاتجاهات".

وكان المجلس الانتخابي في فنزويلا قد أعلن فوز مادورو بنسبة 51% في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد. ووصفت المعارضة النتائج بالمزورة، وقالت إنها لا تعترف بفوز مادورو.

وأضاف بوتين: "تذكر أنك دائما ضيف مرحب به في روسيا".