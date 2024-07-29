 بوتين يهنئ مادورو على فوزه برئاسة فنزويلا لفترة ثالثة - بوابة الشروق
الإثنين 29 يوليه 2024 6:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بوتين يهنئ مادورو على فوزه برئاسة فنزويلا لفترة ثالثة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو (د ب ا)
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 4:58 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 4:58 م

هنأ الرئيس الروسي فلادمير بوتين، نظيره الفنزويلي نيكولاس مادور، على فوزه بفترة رئاسة ثالثة في الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت أمس الأحد.

وأعرب بوتين في خطاب نشره الكرملين " عن خالص تهانيه".

وقال بوتين: "العلاقات الروسية-الفنزويلية تتميز بالشراكة الاستراتيجية. أنا أثق أن أعمالكم كرئيس للدولة سوف تستمر في تمكين التطور التقدمي في جميع الاتجاهات".

وكان المجلس الانتخابي في فنزويلا قد أعلن فوز مادورو بنسبة 51% في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد. ووصفت المعارضة النتائج بالمزورة، وقالت إنها لا تعترف بفوز مادورو.

وأضاف بوتين: "تذكر أنك دائما ضيف مرحب به في روسيا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك