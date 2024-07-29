من النرويج لأثينا: 19 طريقا لاستكشاف أوروبا بالدراجات الهوائية

فصل الصيف هو موسم السفر في أوروبا وبفضل قرب الدول المختلفة من بعضها البعض، يمكن استكشاف القارة بسهولة بالقطار أو السيارة أو حتى الدراجات الهوائية.

وبهذا الخيار الأخير، فأنت قطعا تفعل شيئا جيدا للبيئة وكذلك للياقتك.

ولدى أوروبا وفرة في مسارات الدراجات الهوائية الممتدة لمسافات طويلة. وإذا لم تكن متأكدا من أين تبدأ، فالمكان الجيد الذي يمكن أن تبحث فيه هو شبكة يوروفيلو وهي مبادرة أطلقت قبل 25 عاما تقريبا من جانب المنظمة الجامعة لاتحادات الدراجات الهوائية الأوروبية.

ويضم الموقع الإلكتروني ما إجماليه 19 طريقا عبر أوروبا، وبعضها يبلغ طوله آلاف الكيلومترات.

وسوف يأخذك طريق "يوروفيلو 1"، وهو مسار الساحل الأطلسي، من نورث كيب في النرويج إلى الطرف الجنوبي من البرتغال، على سبيل المثال، بينما سوف يسير طريق "ميوز سايكل" أو يوروفيلو 19، على طول نهر ميوز عبر فرنسا وبلجيكا وهولندا..

وسواء كان ذلك امتدادا من الأندلس إلى أثينا أو من النرويج إلى نورماندي، يمكن أن يساعدك يوروفيلو أيضا في تخطيط طريق مخصص باستخدام مخطط طريق يوروفيلو. ولفعل ذلك، قم بإدخال نقطة انطلاقك ووجهتك المرغوبة، وسوف يستعرض خط سير للرحلة، يجمع بين طرق مختلفة في يوروفيلو إذا تحتم الأمر.

تبايُن جودة العلامات على المسارات:

ليست كل طرق يوروفيلو مزودة بعلامات بشكل جيد. وتختلف من طريق لآخر، بحسب اعتراف المنظمة. غير أنه يمكن للدراجين تحميل بيانات "جي بي إس" المتاحة لكل مسار من الموقع الإلكتروني لمساعدتهم على التنقل على الطرق.

تربط يوروفيلو طرق الدراجات الحالية بالفعل، لكنها لا تبني مسارات جديدة، مما يعني أن المسارات لا تتمتع جميعها بنفس الجودة. وقد لا يكون البعض ممهدا بالكامل، مما قد يشكل تحديات لراكبي الدراجات الذين يستخدمون دراجات السباق.

الحصول على معلومات مفصلة بشأن الطريق:

إذا كانت لديك أسئلة بشأن طريق معين، ينصح يوروفيلو بالتواصل مع اتحادات ركوب الدراجات الوطنية المدرجة على موقع الشبكة تحت المعلومات الوطنية لكل دولة.