تراجع حاد في مبيعات التجزئة ببريطانيا خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات مسح تجارة التوزيع الصادرة عن اتحاد الصناعة البريطاني اليوم الاثنين، تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا بوتيرة سريعة خلال الشهر الحالي بسبب الطقس السيئ والغموض المسيطر على السوق.

وبحسب نتائج المسح، تراجع ميزان مبيعات التجزئة الشهر الحالي إلى سالب 43 نقطة مقابل سالب 24 نقطة الشهر الماضي. وقال 32% من التجارة إنهم يتوقعون تراجع حجم المبيعات خلال الشهر المقبل.

في الوقت نفسه، أشار التجار إلى أن المبيعات كانت مخيبة للآمال على مدى عام حتى الشهر الحالي ويتوقعون استمرار المبيعات أقل من معدلاتها الموسمية الطبيعية خلال الشهر المقبل.

وقال 40% من تجار التجزئة إن الطلبيات التي وصلت إلى الموردين خلال عام حتى الشهر الحالي تراجعت بوتيرة أسرع، في حين قال حوالي 38% منهم إنهم يتوقعون استمرار التراجع خلال الشهر المقبل.

وقال مارتن سارتوريوس المحلل الاقتصادي الرئيسي في اتحاد الصناعة البريطاني إنه "في حين تتجه المبيعات إلى مواصلة التراجع في العام المقبل، أعربت بعض الشركات عن أملها في تحسن أحوال السوق بعد الانتخابات العامة" التي أجريت في بريطانيا قبل أسابيع وأسفرت عن عودة حزب العمال المعارض إلى الحكم على حساب حزب المحافظين.