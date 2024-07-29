كوريا الجنوبية تقدم 560 مليار وون لحل أزمة السيولة في شركتي تمون ووي ميك برايس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين قرار الحكومة تقديم ما لا يقل عن 560 مليار وون (445 مليون دولار) لدعم صغار البائعين الذين يعانون من تأخر معالجة المدفوعات في منصتي التجارة الإلكترونية "تمون" (TMON) و"وي ميك برايس" (WeMakePrice).

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الأزمة بدأت في المنصتين بعد عجزما في سداد المدفوعات للبائعين المسجلين عليها وسط مشاكل في السيولة التي تعاني منها الشركة المالكة "كيو 10" (Qoo10)، ومقرها سنغافورة، في أعقاب صفقات الاندماج المندفعة.

وخلال اجتماع طارئ لفريق عمل على مستوى الحكومة، قررت الحكومة توفير 200 مليار وون من الأموال من المؤسسات العامة لصغار التجار، و300 مليار وون أخرى من صناديق ضمان الائتمان.

وسيتم توفير 60 مليار وون إضافية لوكالات السفر التي تضررت بوجه خاص من التأخير في الدفع، وفقا للوزارة.

كما قدمت الحكومة أيضا مجموعة من التدابير الداعمة للبائعين، والتي تشمل تمديد المواعيد النهائية لدفع الضرائب ومساعدتهم على إيجاد قنوات تجارية جديدة.

وقد وصلت الفواتير غير المدفوعة إلى حوالي 210 مليارات وون، ويُخشى أن يزداد المبلغ.

وقال النائب الأول لوزير المالية كيم بيوم-سيوك خلال الاجتماع: "يجب أن تتحمل الشركتان مسؤولية عدم السداد. لكن الحكومة قررت تقديم الدعم للعملاء والبائعين لتقليل الأضرار من خلال تعبئة جميع الموارد الممكنة".