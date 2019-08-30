دراسة: أغلب الشركات الأمريكية تعتزم البقاء في الصين

أظهر مسح اقتصادي أجراه مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، أن أغلب الشركات الأمريكية العاملة في الصين تعتزم البقاء هناك، رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء نشاطها في الصين، والانتقال إلى دولة أخرى أو العودة إلى الولايات المتحدة.

وبحسب المسح فإن 87% من الشركات قالت إنها لن تنقل نشاطها ولا تعتزم تحويله خارج الصين، مقابل 90% من الشركات في المسح الذي أجرى عام 2018. وقالت 3% من الشركات إن نشاطها في الصين غير مربح، وهي النسبة التي لم تتغير مقارنة بمسح العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير نتائج المسح القول إن "أغلب الشركات التي شملها المسح مازالت ملتزمة بالسوق الصينية، وأن القليل منها يصفي أنشطته القائمة هناك".

وشمل المسح حوالي 100 شركة من أعضاء مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، وأجرى خلال ثلاثة أسابيع من يونيو الماضي، وهو ما يعني أن المسح أجرى قبل التغريدة التي نشرها الرئيس ترامب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يوم 23 آب/أغسطس الحالي، ودعا فيها الشركات الأمريكية إلى الخروج من الصين.

كان الرئيس الأمريكي قد أعلن يوم الجمعة الماضي رفع الرسوم المفروضة على السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة، ردا على قرار الصين فرض رسوم جمركية على كمية إضافية قيمتها 75 مليار دولار من السلع الأمريكية.

وذكر ترامب في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية ستزيد من 25% حاليا إلى 30% اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 15% وليس بنسبة 10% كما كان مقررا على الكمية المتبقية من الواردات الأمريكية من السلع الصينية، والتي تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار سنويا اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلته اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ترامب في تغريداته "كان يتعين الا تفرض الصين تعريفات جمركية جديدة على منتجات للولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار (ذات دوافع سياسية)".