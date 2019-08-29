محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الـ11 لعقود تمليك أراضى وضع اليد الجادين

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سلم اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، الدفعة الحادية عشر من عقود التمليك لعدد من واضعى اليد الجادين، الذين سددوا مقدمات رسوم التثمين لأراضيهم بنسبة 25% من القيمة الإجمالية لثمن الأرض.

تضمنت الدفعة الحادية عشر تسليم 44 عقدا بواقع 15 عقد للأراضى الزراعية لمساحة قدرها 20 فدانا و9 قيراط، و3 أسهم بقيمة مالية قدرها نحو 1.7 مليون جنيها، وتسليم 29 عقدا آخر لأراضى المبانى لمساحة قدرها 471161 مترا.

وأكد عثمان ضرورة الالتزام بالمهلة المحدة لجميع واضعى اليد الذين أُخطروا بإنهاء إجراءات الثمين وسداد نسبة 25% المستحقة عليهم للجنة المختصة ليتسنى تسليمهم عقود التمليك واتخاذ الإجراءات القانونية مع المتخلفين عن السداد.