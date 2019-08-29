مقتل 18 على الأقل في قتال بين الجماعات المتنافسة بجنوب السودان

قال مسؤول محلي اليوم الخميس إن 18 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين طائفتين متنافستين في جنوب السودان.

كما أصيب تسعة أشخاص في الاشتباكات التي اندلعت في ولاية البحيرات الغربية في وسط جنوب السودان مساء أمس الأربعاء ، وفقًا لما ذكره ديفيد مالونج ، وزير الإعلام بالولاية.

وأضاف مالونج ، أن العشرات من قطعان الماشية سرقت خلال القتال.

ويعمل معظم سكان الدولة الواقعة شرق أفريقيا في مجال رعي الماشية أو الزراعة، وتستمر المصادمات العنيفة بين السكان على الماشية المسروقة أو بسبب الأرض، حيث تلعب التوترات بين الجماعات العرقية دوراً في ذلك.

وفي عام 2013، أدى الانقسام بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار إلى اندلاع حرب أهلية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين الأشخاص. وعلى الرغم من اتفاق السلام الذي تم توقيعه في عام 2018، إلا أن البلاد لا تزال تعاني من العنف .