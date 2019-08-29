زعيم الديمقراطيين الأحرار في ألمانيا يطالب بتوزيع فائض الموازنة على المواطنين

طالب رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، كريستيان ليندنر، الحكومة بإعادة الفائض في الموازنة للمواطنين أو استخدامه في تسديد الديون.

وقال ليندنر في تصريح لصحيفة "بيلد" اليوم الخميس: "أخذت الدولة أموالا من المواطنين دون أن تؤدي لهم خدمة في المقابل، هذا المال يعاد مرة أخرى للمواطنين، وفقا للعرف المعمول به في التعاملات بين الناس".

وأضاف: "أطالب باستخدام هذا الفائض، إما في تسديد الديون أو تحويله دفعة واحدة للمواطنين".

يشار إلى أن ألمانيا حققت، وفقا للبيانات الأولية هيئة الإحصاء الألمانية، فائضا ماليا قدره مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2019.

ورغم الركود الاقتصادي فإن عائدات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وصناديق التأمين تزيد بنحو 45.3 مليار يورو عن النفقات.