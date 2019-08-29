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تستمر لمدة 15 يوما.. بدء تلقي تظلمات طلاب الدور الثاني للثانوية العامة

نيفين أشرف
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 11:36 ص | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 11:36 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء كنترولات الثانوية العامة، اليوم الخميس، تلقي تظلمات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، والتي تستمر لمدة 15 يوما.

وتستقبل الكنترولات التظلمات بعد تسديد مبلغ 100 جنيه، عن كل مادة فى البنك الأهلى، على أن يتمكن الطلاب المتظلمين من الإطلاع على صورة من كراسة الإجابة فور تقدمه بطلب التظلم.

وقالت الوزارة إنه سيتم السماح للطلاب بالاطلاع على كراسات الإجابة في نفس اليوم، نظرا لقلة عدد الطلاب الذين سيتقدمون بتظلمات، وهو الأمر المتعارف عليه في تظلمات الدور الثاني، مضيفة أن أى طالب يستحق الزيادة سيتم تغيير شهادته فورًا.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت أمس، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، والتي بلغت نسبة النجاح بها 92.6%.


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