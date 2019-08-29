أبدى البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان ليفربول الإنجليزي ثقة كبيرة في تأهل فريقه إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة 2019-2020، تزامنًا مع اقتراب قرعة دور المجموعات من البطولة.

وضمن ليفربول حامل اللقب، موقعه في التصنيف الأول، في القرعة التي تجرى مساء اليوم الخميس، بالإضافة إلى أندية تشيلسي الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي، برشلونة الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، بايرن ميونيخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي ، زينيت بطرسبرج الروسي.

وقال فابينيو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «دوري الأبطال منافسة خاصة ونحن حامل اللقب، لذلك سيكون هناك دائماً الكثير من التوقعات الخاصة بنا، ندرك أنه عند العودة من فترة التوقف الدولي، سيكون جدولنا مزدحماً للغاية، هذا أمر جيد ونحن نحبه».

وأضاف متوسط الميدان البرازيلي: «بما أننا الأبطال، كل الفرق الأخرى ستركز علينا أكثر، نحن متحمسون لخوض منافسة هذا الموسم، نعلم مدى قوة الفريق، وعلينا أن نعمل بجد وثقة».