ضبط 120 ألف وحدة زريعة أسماك ببحيرة البرلس

شنت شرطة المسطحات المائية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملة لإزالة التعديات ببحيرة البرلس، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، وبقيادة العميد محمد غالب، مدير إدارة المسطحات والبيئة بمديرية الأمن، والمقدم إسلام بديو، رئيس مباحث المسطحات والبيئة، والنقيب ناصر الشناوي، رئيس شرطة مسطحات البرلس، والنقيب علاء حجاج، رئيس شرطة مسطحات سيدى سالم.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير قضيتين فى مجال حماية البيئة من التلوث، وضبط السيارة رقم د ر ج 4397 نقل الدقهلية قيادة المدعو "ح.أ.ح" محملة بـ120 كيس أبيض شفاف بكل كيس 1000 وحدة زريعة من نوع البلطى الحي بإجمالي 120 ألف وحدة زريعة.

كما تم ضبط 5 قضايا جوابي صيد زريعة مخالفة وضبط 6 قضايا غزل دور تحاويط بطول 600 متر، وإزالة 300 علبة غزل دور تحاويط بطول 30 ألف متر، وإزالة 600 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف بحفارات الثروة السمكية، وإزالة 400 جوبية صيد زريعة مخالفة، وإزالة 650 متر غزل جانب مخالف.

كما أسفرت جهود قسم مسطحات البرلس بالإشتراك مع الثروة السمكية عن ضبط 2 ماكينة كبوتة معدلة برفاص تستخدم فى الصيد المخالف، وضبط 20 قضية غزل دور وتحاويط بطول 2000 متر غزل، وضبط 40 قضية جوابي صيد زريعة مخالفة، وتم إزالة 100 علبة غزل دورة مخالف بطول 10 آلاف متر، وإزالة 250 جوبية زريعة مخالفة، وإزالة 400 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، وإزالة 500 متر غزل جانب مخالف بحفارات الثروة السمكية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة، بالتنسيق مع اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وسيتم تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد وتزويده بكافة الإمكانيات والأجهزة.

كما تم تدشين تشغيل 2 لانش أمني بتكلفة تتجاوز 4 ملايين جنيه، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين، وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، في ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومي للدولة.

وأوضح المحافظ أنه يتم استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس، والانتهاء من إقامة 3 قنوات إشعاعية، مع استكمال تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق مياه البحر المتوسط من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية البحيرات المصرية، وإزالة التعديات عليها كأهم المصادر الطبيعية للأسماك.