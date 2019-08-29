فوز صعب لبارتي في الدور الثاني في أمريكا المفتوحة للتنس

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الأسترالية آشلي بارتي عقب فوزها على الأمريكية لورين ديفيز في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ليل الأربعاء - صورة لرويترز من خدمة يو إس إيه توداي سبورتس

صمدت آشلي بارتي المصنفة الثانية أمام محاولات قوية في نهاية المجموعة الثانية لتفوز على الأمريكية لورين ديفيز بنتيجة 6-2 و7-6 وتبلغ الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ليل الأربعاء.

وأتى تقدم بطلة فرنسا المفتوحة إلى الشباك ثماره واستخدمت ضرباتها لتحديد إيقاع المباراة وسددت 35 ضربة ناجحة بفارق 22 ضربة أكثر من منافستها لتختصر سلاسل تبادل الضربات.

وقدمت ديفيز أداء دفاعيا قويا وأنقذت 14 من 18 فرصة لكسر إرسالها وحصلت على فرصة حسم المجموعة الثانية باستاد لويس أرمسترونج.

لكن بارتي كافحت في الشوط الفاصل وحسمت الفوز عندما أطاحت اللاعبة الأمريكية بضربة أمامية خارج الملعب في نهاية سلسلة طويلة لتبادل الضربات.