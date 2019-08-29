الرئيس السيسى وشينزو آبى يشاركان فى منتدى الأعمال الإفريقى اليابانى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الأفريقي ، وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان فى منتدى الأعمال الافريقى اليابانى الذى عقد بعد ظهر اليوم الخميس -بتوقيت اليابان- على هامش قمة التيكاد السابعة التى تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 27 حتى 30 أغسطس الجارى.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة خلال المنتدى رحب خلالها بالمشاركين الأفارقة واليابانيين في هذه الفاعلية الهامة التي تأتي تأكيداً لأحد أهم محاور التيكاد المتمثلة في التعاون بين القطاع الخاص في أفريقيا واليابان، مشددا على ان ذلك المنتدى يأتى ليؤكد ما باتت أفريقيا توفره من مناخ إيجابي لاحتضان رواد الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأضاف الرئيس السيسى أن الفترة الماضية أثبتت توافر الإرادة السياسية لدفع الجهود الأفريقية المخلصة للإصلاح والتحديث، والتي تشمل كافة المحاور الاقتصادية والمجتمعية والهيكلية في مختلف دول الاتحاد الأفريقي، حيث تسعى دولنا إلى ترجمة السياسيات الإصلاحية الاقتصادية إلى برامج تنفيذية تحقق تحولاً حقيقياً في حياة الشعوب، وترسم ملامح خطط العمل التنفيذية للأجندة الأفريقية التنموية 2063 ومشاريعها الرائدة.

وأشار الى ان الأشهر الماضية شهدت عدداً من الخطوات الهامة داخل الاتحاد الأفريقي على طريق تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد أفضل مناخ لجذب الاستثمارات، وأبرزها إطلاق أول تقرير للحوكمة في أفريقيا خلال قمة الاتحاد الأفريقي العادية الثانية والثلاثون في فبراير 2019، والذي تناول قضايا الحوكمة السياسية والاقتصادية، وكذلك حوكمة الشركات وقواعد الاستثمار والأطر المنظمة لأنشطة القطاع الخاص.

وقد أكد المشاركون في المنتدى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأفريقيا ، واستفادة الشركات اليابانية من الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق الدول الأفريقية.

وقالوا إن التيكاد تعد آلية مواتية لتدعيم الشراكة بين القطاع الخاص اليابانى والافريقى وخاصة عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر فى يوليو الماضي والتي تعد الأكبر على المستوى العالمى.

وأشاروا إلى أن مؤتمرات تيكاد منذ انطلاق قمتها الأولى عام 1993 أثبتت أنها إحدى المنصات المهمة التى تجمع مختلف الشركاء معا لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية.

ومن جانبه قال رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" نوبوهيكو ساساكى ان الحكومة اليابانية تسعى الى تعزيز التعاون بين الشركات اليابانية والأفريقية مؤكدا أهمية التيكاد فى تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال الاستثمارات.