إسكوم للكهرباء ترفض بيع منشآت لها بجنوب أفريقيا لخفض ديونها

رفضت شركة إسكوم هولدنجز إس أو سي المملوكة لحكومة جنوب أفريقيا وتتولى توريد نحو 95% من الكهرباء للبلاد، مقترحات من الخزانة العامة ببيع بعض منشآتها من أجل خفض ديونها المتراكمة، حسبما قال أحد نواب البرلمان.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن إسكوم لجأت إلى الحكومة للحصول على برامج إنقاذ من أجل أن تظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها إذ تواجه زيادة هائلة في النفقات في منشأتين شبه مكتملتين لتوليد الكهرباء بالفحم (ميدوبي وكوسيلي)، في حين تكافح منشآتها المتهالكة الأخرى من أجل توليد طاقة كهربائية كافية للوفاء بالطلب.

وقالت وزارة الخزانة في ورقة سياسة نشرت أول أمس الثلاثاء إن بيع منشآت توليد الكهرباء يمكن أن يحقق 450 مليار راند (29 مليار دولار)، وهو ما يزيد بمقدار عشرة مليارات راند عن مديونيات الشركة.

ونقلت بلومبرج عن مخوليكو هلينجوا رئيس لجنة الحسابات العامة بالبرلمان للصحفيين في جوهانسبرج اليوم الخميس قوله إننا "طرحنا سؤالا على إسكوم بشأن بيع كوسيلي"، موضحًا أن "الردود التي تلقيناها هي أنهم لا يعتقدون، على أساس العمل الذي يقومون به، أن بيع كوسيلي أو أي من أصولهم سيكون هو الحل".

ومن المتوقع يكتمل بناء كوسيلي بحلول عام 2023 بتكلفة 161 مليار راند، و منشأة ميدوبي العام المقبل أو في عام 2021 بتكلفة 146 مليار راند.

وعندما تم الإعلان عن المشروعين في بادئ الأمر في عام 2007، كان من المتوقع أن يتم الانتهاء من ميدوبي في عام 2012 وكوسيلي بعد ذلك بعامين وأن تكون التكلفة الإجمالية حوالي 150 مليار راند.

وقال هلينجوا إنه "لم يتم تصور المشروع من البداية بشكل مناسب" مضيفا أنه "من الواضح حدوث فساد. ولا يوجد مفر من ذللك إذا نظرت إلى التكلفة الكبيرة وإدارة العقد".