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الرئيس الإيطالي يكلف كونتي بتشكيل الحكومة الجديدة

روما - د ب أ
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 12:17 م | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 12:17 م

كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، رئيس الوزراء الحالي، جوزيبي كونتي، بتشكيل حكومة جديدة؛ ليصبح بذلك الطريق ممهدا أمام حكومة شعبوية مؤلفة من حركة الخمس نجوم والاشتراكيين الديمقراطيين، وفقا لما أعلنته الرئاسة الإيطالية اليوم الخميس.

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