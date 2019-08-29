«الصحفيين العرب» ينعي إبراهيم الخياط أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب الشاعر والأديب العراقي الكبير إبراهيم الخياط أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين وعضو نقابة الصحفيين العراقيين، والذي لقي مصرعه إثر حادث أليم.

وذكر الاتحاد -في بيان اليوم الخميس- أن الخياط عمل ضمن صفوف اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين بكل إخلاص، ما أكسبه ثقتهم ونال شعبية كبيرة بينهم، الأمر الذي نتج عنه انتخابه أمينًا عامًا للاتحاد دون منافس.

وأشار الاتحاد إلى أن خبر وفاة الخياط ترك وقعًا مؤلمًا على الوسط الأدبي في العراق والعالم العربي لما عرف عنه من تواضع، وإصرار على العمل من أجل خدمة زملائه الأدباء والكتاب العراقيين في جميع المحافل الأدبية.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.