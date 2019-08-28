هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بصورة لها من عام 2000

فاجئت الفنانة الشابة هنا الزاهد، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" ونشرت صورة لها في مراحل طفولتها، وتعود الصورة إلى عام 2000.

ونالت الصورة إعجاب جمهورها عبر "إنستجرام"، وعلقت إحدى المتابعين قائلة: "حلوين من يومنا والله".

يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" هو آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، والتي خاضت به السباق الرمضاني الماضي برفقة أحمد فهمي، ومحمد عبدالرحمن، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، ومن إخراج أحمد الجندي.