تركيا: تسيير 4 رحلات طيران أسبوعيا من إسطنبول إلى الأقصر

تعتزم الخطوط الجوية التركية بدءا من 23 سبتمبر المقبل، تسيير 4 رحلات طيران أسبوعيا، من إسطنبول لمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر.

وقال ثروت عجمي، الوكيل المصري للخطوط الجوية التركية بمدينة الأقصر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن فريقا من الخطوط الجوية التركية انتهى من إتمام جميع الإجراءات الخاصة ببدء تسيير الرحلات الجديدة إلى الأقصر، وإن احتفالا سيقام بتلك المناسبة بحضور ممثلين لقطاع السياحة في الأقصر التي تضم بين جنباتها مئات المقابر وعشرات المعابد الفرعونية.

ورأى عجمي، الذي يرأس مجلس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر، أن الرحلات الأربع الجديدة من إسطنبول للأقصر أسبوعيا، "ستسهم في تحقيق مزيد من الانتعاش السياحي في الأقصر، وإعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان بجنوب مصر".