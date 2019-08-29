رئيس «خارجية النواب» يبحث مع سفير كندا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الاستثمار

بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب كريم درويش مع سفير كندا لدى مصر جيس ديتون، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص التعاون المشترك، لا سيما في مجال الاستثمار.

وأكد درويش -خلال اللقاء- عمق العلاقات المصرية الكندية في كافة المجالات، وما تمثله من مستويات متعاظمة ومتنامية ونوعية في الفترة الأخيرة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية، في ضوء توجهات السياسة الخارجية المصرية لترسيخ وتعظيم مجالات التعاون مع القوى الدولية التي تجمعها بمصر أواصر راسخة.

واستعرض درويش الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية والمشروعات الكبرى الجاذبة للاستثمارات، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الهائلة التي تشملها، وما تمثله الاستثمارات الكندية من أهمية في هذا الشأن.

ونوه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالجهود المصرية المبذولة لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل، خاصة للنساء والشباب والتطلع لتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن.

وأشار درويش إلى الخبرات والجهود المصرية لمواجهة التطرف والإرهاب، مؤكدًا التواصل مع العديد من الشركاء لتوضيح التداعيات والأخطار المترتبة على إفساح المجال لبعض الأفراد والتنظيمات التي تحمل أفكارًا متطرفة.