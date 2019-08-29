رئيس المجلس العالمي للتسامح يطالب الدول العربية بالتكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة

طالب رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد محمد الجروان، الدول العربية بالتكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد أن العالم العربي غني بالقيادات الفكرية والثقافية، معربا عن أمله في أن تفعل الحكومات العربية ما يقدم إليها من مقترحات.

وقال الجروان -في تصريحات له اليوم الخميس على هامش مشاركته في ورشة عمل نظمتها الجامعة العربية تحت عنوان (مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة)، والتي استمرت على مدى يومين بمقر الجامعة العربية- إن هناك تحديات كبيرة تواجه الوطن العربي وهناك أطماع كبيرة محيطة بنا.

وأضاف أنه تمت دعوة الخبراء والمتخصصين المعنيين من أجل نشر الوعي والتعامل مع قضايا التنمية المستدامة بما يخدم المواطن العربي.

ودعا إلى الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة في ظل شح الموارد المائية في المنطقة، وفي ضوء التحديات التي تواجه القضايا المعنية بالاستدامة للتنمية في الوطن العربي، مؤكدًا أن الورشة ناقشت العديد من أوراق العمل في هذا الشأن.

وأكد الجروان أهمية الشراكة بين مراكز الفكر في الوطن العربي وصناع القرار في الدول العربية والحكومات لتحقيق التنمية المستدامة وترجمة ما ورد من أفكار ورؤى في الأوراق البحثية على أرض الواقع.