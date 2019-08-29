«بيطري الوادي الجديد» تواصل قوافلها المجانية بقرى المحافظة

أكد الدكتور سطوحي أحمد سطوحي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، أن القافلة البيطرية المجانية التي أطلقتها الجامعة بمركزي بلاط والداخلة ضمن خطة الأنشطة الصيفية والتي شارك فيها طلاب وأساتذة الكلية، قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية لعدد 1500 حالة بالمجان.

وقال إنه تم الانتهاء من فحص وعلاج 210 حالات لأمراض الولادة ومضاعفاتها وضعف الخصوبة ومسبباتها، و560 حالة أمراض الباطنة وسوء التغذية، و688 حالة لأمراض الدواجن والأرانب، 42 حالة تم التعامل معها جراحيا وتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، قال الدكتور ناجي محمد عوض، مدير عام البيطري بالوادي الجديد، إن هذه القوافل يتم تنفيذها بالتنسيق مع المحافظة، بهدف تدريب الطلاب خلال الأجازة الصيفية، وتقديم الدعم اللازم لصغار المربين، وهناك قافلة أخرى سيتم تنفيذها بمركزي باريس والخارجة، بدء ا من 7 سبتمبر 2019.