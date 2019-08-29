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البنتاجون: بوينج تفوز بعقد دفاعي قيمته نصف مليار دولار

البنتاجون
البنتاجون
واشنطن (رويترز)
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 2:06 ص | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 2:06 ص

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأربعاء إن شركة بوينج فازت بعقد قيمته 500 مليون دولار لتدريب طاقم الطائرة إف-15 كيو.إيه وصيانتها لصالح سلاح الجو القطري.


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