«الإسكان» تصدر كتيبا عن التصالح فى مخالفات البناء

تصدر وزارة الإسكان، خلال أيام، كتيبا للاستفسارات حول القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وأجوبتها.

وذكرت الوزارة، فى بيان لها، أمس، أن اللجنة المشكلة للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة بخصوص القانون تعد الكتيب الذى سيكون متاحا لجميع الجهات واللجان المعنية بتطبيق القانون وللمواطنين جميع من خلال موقعها الرسمى.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة: إن وزير الإسكان أصدر قرارا فى وقت سابق بتشكيل لجنة تترأسها تحت إشرافه تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضافت أن اللجنة تضطلع حاليا بمهامها طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق، تفعيلا للمادة (14) من اللائحة التنفيذية.

وفى سياق مختلف، قال رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، خالد شاهين، إنه جار تنفيذ أعمال تطوير المحور الرئيسى بالمدينة، وميدانى الكفراوى والرواد، وكذا تقاطعات طريق أبو بكر الصديق.