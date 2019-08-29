إنشاء مركزين للبيئة والطفولة في جامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، على إنشاء مركز تطوير وسائل المحافظة على البيئة، يتبع إدارة الجامعة بالتعاون مع كليتي الدراسات العليا المتقدمة والزراعة ، ومعهد النباتات الطبية والعطرية، على أن يدرج ضمن اللائحة المالية والإدارية للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة - في تصريح اليوم الخميس - أن المركز يهدف إلى تحديد المشكلات البيئة في المحافظة والعمل على حلها بشكل علمي للحد منها ، ومحاربة كل أسباب التلوث بجميع مصادرها ، وكيفية التعامل مع القمامة والنفايات وأهمية الفرز من المنبع وإعادة تدوير المخلفات، فضلا عن تعميق الوعي البيئي بين الطلاب ليصبحوا نواة تنشر ثقافة البيئة والحفاظ عليها.

وقال إن المركز سيعمل على إقامة تعاون وثيق مع المكاتب الاستشارية والهيئات الحكومية والصناعية والمؤسسات المجتمعية والعلمية ، لحل المشكلات البيئية وتقديم المشورة الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في وضع وتنفيذ السياسات سواء على مستوى المحافظة أو القومي.

كما أعلن رئيس الجامعة موافقة المجلس على إنشاء مركز للتدريب والاستشارات في كلية رياض الأطفال والطفولة المبكرة، كوحدة ذات طابع خاص، على أن يتبع المركز اللائحة المالية والإدارية الموحدة.

وأوضح أن المركز يهدف إلى تقديم عدد من البرامج والدورات التدريبية لمعلمات وطالبات رياض الأطفال، لرفع كفاءتهم المهنية، من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من داخل الجامعة أو خارجها.