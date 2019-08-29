دراسة سويدية تؤكد أهمية تأمين الحيوانات الأليفة داخل السيارة

أجرت شركة صناعة السيارات السويدية "فولفو" دراسة حول أهمية تأمين الحيوانات الأليفة أثناء اصطحابها داخل السيارة، حيث أكدت أن تثبيت هذه الحيوانات وعدم السماح لها بالتشويش على السائق أمر مهم للغاية.

وبحسب الدراسة فإن أصحاب الحيوانات الأليفة يعتبرون غالبا حيواناتهم الأليفة كأفراد الأسرة، لكنهم في الوقت نفسه يتغاضون عن تأمين هذه الحيوانات أثناء اصطحابها داخل السيارة.

أجريت الدراسة بالتعاون مع مركز "هاريس بول" لاستطلاعات الرأي العام، وشملت حوالي 2000 شخص منهم 1433 شخصا يمتلكون حيوانا أليفا إلى جانب تحليل 30 ساعة لمراقبة 15 شخصا كانوا يقودون سياراتهم مع كلابهم لمدة 25 دقيقة يوميا على الأقل.

وأكدت الدراسة ان القيادة بصحبة حيوان أليف مطلق السراح داخل السيارة يزيد مخاطر تشتيت انتباه السائق واحتمالات حدوث إصابات خطيرة في حالات التصادم بسبب تحركات هذه الحيوانات. كما أن الضغوط على الحيوانات والسائق تزداد مع زيادة كبيرة لعدد دقات القلب سواء بالنسبة للسائق أو للحيوان الأليف.

ونقل موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات عن "أليسا مازافيرو" أستاذة الطب البيطري في جامعة كورنيل والتي شاركت في الدراسة إنه "في حين يمكن أن تكون حركة الحيوانات الأليفة داخل السيارة لطيفة ومسلية، فإنها تنطوي على خطورة كبيرة لكل من السائقين والحيوانات سواء نتيجة تشتيت الانتباه أو زيادة فرص الإصابة بجراح خطيرة في حال الحوادث".

في الوقت نفسه، فإن شركة "فولفو" تقدم مجموعة من التجهيزات اللازمة لتأمين وتثبيت الحيوانات الأليفة داخل سياراتها

وذكر موقع "موتور تريند" أن "فولفو" ليست شركة السيارات الوحيدة التي توفر مثل هذه التجهيزات، في حين أن تجهيزات الشركة السويدية أكثر من ذكية، كما تشير إلى زيادة الطلب على هذه التجهيزات بعد شراء السيارة بالنسبة للسائقين الذين يشترون سيارات غير مجهزة بها.