سفيتولينا تهزم فينوس وتبلغ الدور الثالث في أمريكا المفتوحة

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الأوكرانية ايلينا سفيتولينا تحتفل ببلوغ الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الأربعاء. صورة لرويترز من يو.إس.إيه.توداي.سبورتس

أطاحت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة بمنافستها فينوس وليامز من أمريكا المفتوحة للتنس بالفوز عليها 6-4 و6-4 لتبلغ الدور الثالث يوم الأربعاء رغم مقاومة شرسة من اللاعبة الأمريكية المخضرمة البالغة من العمر 39 عاما.

وبعد تأخرها بنتيجة 5-3 في المجموعة الثانية أنقذت وليامز، الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، خمس فرص لحسم المباراة لتحتفظ بإرسالها في شوط ملحمي من 22 نقطة.

وعانت اللاعبة الأوكرانية البالغة من العمر 24 عاما والتي بلغت الدور الرابع في أمريكا المفتوحة في آخر عامين لاقتناص نقاط كسر إرسال منافستها طيلة المباراة وفازت فقط في أربع من 17 محاولة.

ووصفت سفيتولينا التي فازت على وليامز في الدور الأول لفرنسا المفتوحة هذا العام اللاعبة الأمريكية بأنها ”مصدر إلهام“.

وقالت ”تعين علي اللعب بكامل تركيزي. تملك فينوس خبرة كبيرة وتعرف كيفية التعامل مع هذه المواقف.

”يجب أن تكون جديرا بكل نقطة. يجب أن تزيد من مستواك. لو سددت ضربة قصيرة ستهاجمك. لذا يجب أن تكون حذرا“.

وقالت فينوس إنه على الرغم من حزنها من وداع البطولة غير أن هناك العديد من الإيجابيات في المباراة.

وأبلغت فينوس مؤتمرا صحفيا ”إرسالي كان جيدا ولعبت بشكل جيد. (سفيتولينا) لعبت بشكل جيد. هناك الكثير للبناء عليه من هذه المباراة“.