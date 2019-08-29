قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن المغربي خالد بوطيب تعرض للظلم مع الأبيض، مشيرا إلى أنه التحق لصفوف الفريق في وقت صعب للغاية.

وتحدث أمير في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «الزمالك اليوم» المذاع عبر قناة المحور:"خالد بوطيب تعرض للظلم بشكل كبير، التحق بالزمالك في وقت صعب للغاية في يناير الماضي، وتعرض لإصابة بعد ذلك، وكان يشارك مع الفريق مصابا ويتحمل على نفسه من أجل الزمالك".

وأضاف:"بوطيب كان يلعب وهو ليس جاهزا بالموسم الماضي، وهذا العام سياستنا تغيرت ولن يشارك أي لاعب بمباراة إلا إذا كان جاهزا بنسبة 100 %"

وأتم:"خالد بوطيب لاعب مهم وسمحنا له بالسفر إلى ألمانيا للعلاج، وعاد إلى الزمالك ولكن عندما يكون جاهزا بالنسبة الكاملة سيشارك مع الفريق".

وأنضم المهاجم الدولي المغربي إلى صفوف الزمالك في يناير الماضي قادما من مالاتيا سبور التركي لمدة 3 مواسم ونصف مقابل مليون ونصف يورو.

يذكر أن نادي الزمالك قد نجح مساء الأربعاء، في الفوز على مصر المقاصة بربع نهائي كأس مصر وصعد لملاقاة الاتحاد السكندري في نصف نهائي المسابقة المحلية.