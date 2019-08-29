اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية تختتم اجتماعها بمقر الجامعة العربية

اختتمت اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية التابعة لمجلس جامعة الدول العربية أعمال دورتها الـ 96، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بمشاركة كبار مسؤولي الشؤون الإدارية والمالية.

ناقشت اللجنة على مدى يومين عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، على رأسها موازنة الأمانة العامة للعام 2020، والمركز المالي للأمانة العامة، كما تمت مناقشة المتأخرات على بعض الدول وضرورة المبادرة لتسديدها، بالإضافة إلى الموافقة على التمديد لعدد من رؤساء البعثات في الخارج.

كما ناقشت اللجنة بندًا حول إنشاء نظام للمعاشات لموظفي الأمانة العامة للجامعة العربية بناءً على دراسة أعدتها الأمانة العامة، وطلبت اللجنة من الأمانة العامة أخذ ملاحظات الدول التي قدمت في تلك الدراسة وعرضها مرة أخرى على الاجتماع المقبل للجنة.

وأعدت اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها لرفعه إلى الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر يوم 10 سبتمبر المقبل للنظر في اعتماده.