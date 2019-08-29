تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس تراجعًا ملموسًا للمبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي، بعد ارتفاعها الكبير في الشهرين السابقين.

وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال الشهر الماضي بواقع 5ر2 نقطة، مقارنة بالشهر السابق، إلى 6ر105 نقطة، بعد ارتفاعه خلال يونيو الماضي بواقع 8ر2 نقطة إلى 3ر108 نقطة وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر خلال الشهر الماضي عند نفس مستواه في الشهر السابق.

ومع التراجع الشهري للمبيعات المؤجلة، خلال تموز/يوليو الماضي، فإن هذه المبيعات تراجعت بنسبة 3ر0% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 6ر1% خلال يونيو الماضي.

يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إن "فائدة التمويل العقاري بالغة الانخفاض لم تستطع حتى الآن جذب المشترين إلى السوق"، مضيفًا أن الغموض الاقتصادي الراهن يعرقل بلاشك جزءًا من الطلب المحتمل، المطلوب بشدة هو المزيد من المعروض من المساكن ذات الأسعار المعتدلة".

وأشار تقرير الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إلى أن تراجع المبيعات المؤجلة خلال الشهر الماضي يعكس تراجعها في المناطق الأربع للولايات المتحدة، حيث كان التراجع أكبر في الغرب الأمريكي وبلغت نسبته 4ر3%. كما تراجعت المبيعات المؤجلة في الغرب الجنوبي بنسبة 5ر2% وفي الأوسط بنسبة 4ر2% في حين تراجعت في الشمال الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 6ر1%.

ويتوقع "يون" انتعاشا قصير الأجل لمبيعات المساكن بفضل أسعار الفائدة المنخفضة، لكنه يتوقع استقرار مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي ككل عند مستوى 34ر5 مليون وحدة، في ضوء مستوى المبيعات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

في الوقت نفسه، من المتوقع استمرار ارتفاع متوسط سعر المساكن القائمة في ظل نقص المعروض، رغم توقع تباطؤ وتيرة الارتفاع إلى 4% خلال العام الحالي ككل ثم إلى 3% في2020.