إثيوبيا واليابان تناقشان التعاون الإنمائي المشترك

ناقش رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد محادثات مع نظيره الياباني شينزو آبي على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتعاون الإنمائي القضايا الثنائية بين البلدين.

وأطلع أبي أحمد نظيره الياباني - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" اليوم الخميس-على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تجري في إثيوبيا، مطالبا اليابان النظر في منح الفرصة للشباب الإثيوبيين لتطوير مهاراتهم والمشاركة في فرص العمل المفتوحة في اليابان.

ومن جهته، أشاد آبي بالتقدم الذي أحرزته حكومة أديس أبابا في القطاعات الاقتصادية والسياسية في إثيوبيا، معربا عن تقديره بشكل خاص لدور إثيوبيا في إحلال السلام في منطقة شرق إفريقيا، مشيرا إلى أن اليابان ستواصل تعزيز أنشطتها الإنمائية في إثيوبيا.