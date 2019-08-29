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النجم الساحلي يخسر من شباب الأردن في البطولة العربية

أمير نبيل
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 8:28 م | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 8:28 م

تلقى النجم الساحلي التونسي خسارة في مستهل حملة الدفاع عن لقبه بالبطولة العربية للأندية، حيث خسر بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه شباب الأردن في ذهاب دور الـ 32 من المسابقة.

وسجل يوسف النبر هدف التقدم للفريق الأردن، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الملك عبدالله الثاني، قبل أن يعدل النتيجة عمار الجمل للنجم الساحلي، ثم أضاف محمد مصطفى الهدف الثاني لشباب الأردن.

ويحتاج النجم للفوز بهدف نظيف، أو بفارق هدفين من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة التي فاز بلقب النسخة الماضية منها بتغلبه على الهلال السعودي في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.


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